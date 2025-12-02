¿Qué dicen gremios en Quindío sobre la puja por el incremento del salario mínimo para 2026?

Presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Armenia

Y es que arrancó la puja por el incremento del salario mínimo para el año 2026 donde se generan diferentes reacciones y varias expectativas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que es un tema que tiene un doble aspecto porque si al empleado le va bien también es clave que lo mismo sea para la parte empresarial como tal.

Fue claro que la posición de la entidad es técnica en cuanto a que el salario mínimo debe estar enfocado a la inflación más el porcentaje de dos o tres puntos de productividad.

“Es un tema que tiene un un doble aspecto, que al empleado le vaya bien y también a la parte de la empresa. Nuestra posición es una, técnica en el sentido de que creemos que el salario mínimo debe estar enfocado a lo que es la inflación, lógicamente, más el porcentaje de dos, tres puntos de productividad, que es lo que creemos que debe ser", manifestó.

Dijo que entiende que hay diferentes posiciones al respecto por eso esperarán como se dará toda la discusión del importante tema.

“Pero uno entiende que hay diferentes posiciones, eh vamos a ver qué sucede, pero básicamente lo que la cámara piensa es la inflación lógicamente como tal se va a recuperar, más unos dos tres puntos de productividad", destacó.

Es de resaltar que, hasta el 30 de diciembre, es la fecha límite para la expedición del decreto, en caso de que el salario mínimo no sea concertado.