Salario Mínimo 2026: Soy muy pesimista de estas negociaciones, presidente de la CUT

Cada fin de año una de las discusiones más importantes es la del salario mínimo. Este año se anunció que el proceso iniciará el lunes primero de diciembre, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., donde se instalará formalmente la mesa de concertación del salario mínimo.

En esa sesión, el Dane expone el desempeño del PIB hasta el tercer trimestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y un panorama actualizado del mercado laboral. Para el viernes 5 de diciembre, a las 6:00 p.m., está prevista la divulgación al país de la cifra oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dato clave para la definición del ajuste salarial.

En entrevista con 6AM, el presidente de la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, indicó que es pesimista ante esta mesa de negociaciones.

“Yo la veo muy difícil, soy de los pesimistas, especialmente por lo que ha sido la actitud del empresariado durante los tres años anteriores en la mesa de concertación sobre salario mínimo. Nunca han hecho ninguna propuesta en la mesa, han esperado que el gobierno haga el desgaste, llegan con la convicción de que eso sale por decreto”, comentó Arias.

