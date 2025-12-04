Fenómeno de La Niña permanecerá debilitado y terminará en febrero de 2026

La Organización Meteorológica Mundial señaló que si bien La Niña está ligada a un clima más frío, hay muchas regiones del mundo que seguirán registrando temperaturas elevadas. (foto: Caracol Radio / Getty )

El fenómeno de La Niña, asociado a un enfriamiento global, podría aparecer de forma débil entre diciembre y febrero, pero muchas regiones seguirían registrando temperaturas elevadas, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según la última actualización de esta agencia de la ONU, “hay un 55% de probabilidades de que un episodio débil de La Niña influya en las condiciones meteorológicas y climáticas durante los próximos tres meses”.

Sin embargo, aunque La Niña tiene un efecto de enfriamiento, “se espera que muchas regiones sigan registrando temperaturas superiores a lo normal”, precisó la OMM, que se basa en las últimas observaciones de sus centros mundiales de predicción estacional a mediados de noviembre de 2025.

Según la organización, los indicadores oceánicos y atmosféricos revelan condiciones “límite” para un episodio de La Niña.

Pero posteriormente, indicó la OMM, para los periodos de enero-marzo y febrero-abril de 2026, la probabilidad de que haya un regreso a condiciones neutras “aumenta gradualmente de alrededor del 65% al 75%”.

La Niña se refiere al enfriamiento periódico a gran escala de las temperaturas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial.

Está asociada a variaciones en la circulación atmosférica tropical, en particular cambios en los vientos, la presión y los regímenes de precipitaciones, según la OMM.

Por lo general, La Niña produce efectos climáticos opuestos a los de El Niño, especialmente en las regiones tropicales. La OMM considera “bajo” el riesgo de que se produzca un episodio de El Niño en los próximos meses.

Según la OMM, los fenómenos climáticos naturales de gran magnitud, como La Niña y El Niño, se inscriben en el contexto más amplio del cambio climático de origen humano.

Este provoca un aumento de las temperaturas mundiales a largo plazo, un agravamiento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y repercusiones en los regímenes estacionales de precipitaciones y temperaturas.