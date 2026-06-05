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El detrás de cámaras de Audrey Hepburn: hijo contó detalles de su vida

Sean Hepburn Ferrer, productor de cine e hijo de la icónica actriz Audrey Hepburn y del actor y director Mel Ferrer, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de la nueva biografía de su madre.

“Salió a principios del mes. No hay nada que la gente no sepa de ella, todos tienen sentimientos e instintos de cómo era. Esto es más una obra para que la gente se sienta segura de la mujer que era, de la que se enamoraron viendo sus películas y siguiendo carrera”, mencionó.

Destacó que siempre fue una mujer independiente que nunca se percibió “especial” o “bella”, por lo que siempre se sorprendió que la gente siguiera interesada en ella.

Asimismo, recordó el sentimiento de su madre tras la Segunda Guerra Mundial y resaltó el trabajo que hizo con Unicef.

“El trabajo que ella hizo para Unicef fue una manera de darle las gracias a su público”.

Escuche la entrevista completa aquí: