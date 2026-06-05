El detrás de cámaras de Audrey Hepburn: hijo contó detalles de su vida
En diálogo con 6AM W, el hijo de Audrey Hepburn dio detalles de cómo era la actriz que marcó una época en el cine.
El detrás de cámaras de Audrey Hepburn: hijo contó detalles de su vida
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Sean Hepburn Ferrer, productor de cine e hijo de la icónica actriz Audrey Hepburn y del actor y director Mel Ferrer, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de la nueva biografía de su madre.
“Salió a principios del mes. No hay nada que la gente no sepa de ella, todos tienen sentimientos e instintos de cómo era. Esto es más una obra para que la gente se sienta segura de la mujer que era, de la que se enamoraron viendo sus películas y siguiendo carrera”, mencionó.
Destacó que siempre fue una mujer independiente que nunca se percibió “especial” o “bella”, por lo que siempre se sorprendió que la gente siguiera interesada en ella.
Asimismo, recordó el sentimiento de su madre tras la Segunda Guerra Mundial y resaltó el trabajo que hizo con Unicef.
“El trabajo que ella hizo para Unicef fue una manera de darle las gracias a su público”.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...