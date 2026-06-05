Putin dijo que “no tiene sentido” reunirse con Zelenski y ordena al ejército ruso seguir avanzando

Desde Rusia y Ucrania anunciaron que habrá nuevas discusiones en los próximos días sobre el plan de paz de 20 puntos y Kiev resaltó que se tomarán decisiones clave antes de 2026. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó el viernes 5 de junio la propuesta del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que le planteó anoche en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

“Por ahora, no le veo sentido”, dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de “grosero” el estilo epistolar elegido por Zelenski.

Putin admitió haber ojeado el contenido de la carta y aseguró que su impresión no es “crear las condiciones” para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo “imposible”.

Insistió en que ese tipo de reuniones para negociar carecen de sentido, ya que lo importante, en su opinión, es lograr un acuerdo definitivo que perdure en el tiempo.

Además, recordó que Kiev pidió hace tres semanas reunirse con un empresario ruso, que transmitió a Putin el deseo de Zelenski de reunirse cuanto antes, tras lo que al día siguiente el ejército ucraniano bombardeó la residencia estudiantil en la ocupada región de Lugansk, donde murieron 21 personas.

Alternativas que propone Zelenski

En su carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

“Usted puede terminar su guerra”, dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar también los países europeos, mediación rechazada el jueves de nuevo por Putin.

De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese del fuego y un intercambio de prisioneros, empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta, Zelenski dice a Putin que si no pone fin pronto a la guerra, la historia de Rusia dicta que será el pueblo el que fuerce un cambio en el país.

“Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca. Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia, sino por su propia existencia”, agregó.

La Unión Europea y otros países como Alemania y Francia dieron la bienvenida a la propuesta y, en el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, consideró ya obsoleta la demanda rusa de que Ucrania retire sus tropas del Donbás.

En su encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, incluido EFE, Putin aseguró la víspera que está dispuesto a firmar la paz con Ucrania, siempre que esta haga concesiones, en alusión a la retirada de sus tropas del territorio que aún controlan en la región de Donetsk.

Además, descartó un alto el fuego, aduciendo que se pueden empezar las negociaciones de paz mientras se sigue combatiendo, algo que Zelenski refutó en su carta abierta, en la que propone una tregua.

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