OMM: Fenómeno de La Niña comenzará a enfriar temperatura global desde septiembre

Una persona camina bajo un fuerte aguacero en la Plaza de Espanya de Barcelona (España). EFE/Quique García / Quique García ( EFE )

El fenómeno climático de La Niña, asociado normalmente a un enfriamiento de las temperaturas globales durante varios meses, podría comenzar a afectar al planeta a partir de este mes de septiembre, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Según las previsiones de la agencia especializada de Naciones Unidas, existen un 55 % de posibilidades de que se entre en un periodo dominado por La Niña entre este mes y el de noviembre, un porcentaje que subiría al 60 % en el periodo octubre-diciembre.

La Niña, que se produce por una bajada de las temperaturas del agua en el Océano Pacífico central y oriental, suele ir unida a cambios en la circulación atmosférica tropical, acompañados de viento y lluvia.

El fenómeno opuesto de El Niño está ligado a una subida de temperaturas, aunque los expertos no han observado éste desde 2024, mientras que al menos desde marzo de 2025 persisten unas condiciones neutras (sin episodios de El Niño o La Niña).

La OMM advierte que pese a las predicciones de enfriamiento de temperaturas, rige un contexto de cambio climático causado por el hombre, lo que provoca que esas temperaturas seguirán siendo superiores a la media en gran parte del mundo, exacerbando los eventos meteorológicos extremos.

Emergencias por lluvias

Al menos 35 personas murieron y casi un millón han tenido que ser evacuadas en las últimas horas en el este de Pakistán tras producirse nuevos episodios de inundaciones asociadas a las lluvias del monzón, que ya ha provocado 862 muertes en este país asiático a lo largo de esta temporada.

Las últimas inundaciones tuvieron lugar en la provincia de Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán, y por donde discurren parte de los ríos Chenab, Ravi y Sutlej, en cuyo cauce, aguas arriba, la India ha liberado las aguas de varias represas, según autoridades paquistaníes.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), esta es la primera vez en la historia de Pakistán que los tres ríos principales se encuentran en un estado de “superinundación” simultánea.

Los tres ríos fluyen desde la India hacia la provincia paquistaní de Punjab. Las crecidas han desplazado a más de dos millones de personas en 2.200 aldeas, desde el 23 de agosto.

Unos “918.000 personas atrapadas en las inundaciones han sido trasladadas a lugares más seguros”, dijo Nabeel Javed, comisionado de ayuda de Punjab, que informó que, por el momento, 35 ciudadanos han muerto ahogados.