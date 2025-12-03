Fuertes lluvias causan inundaciones y afectaciones en varios sectores de Rionegro

Medellín, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en Rionegro generaron acumulación de agua e inundaciones en diversos puntos del municipio, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención y respuesta por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo en articulación con el Cuerpo de Bomberos.

Los sectores más afectados fueron Quebrada Arriba, Rionegro Plaza, Glorieta de la Fraternidad, Bosques del Norte, Josefina Muñoz y la Zona Industrial, donde se presentaron afectaciones en viviendas, locales comerciales y vías principales.

Impacto en movilidad y zonas críticas

Las inundaciones dificultaron la movilidad, especialmente en corredores como la salida hacia Belén, el ingreso al municipio por Pintuco y el centro de la ciudad. Autoridades reportaron anegaciones que comprometieron calzadas y pasos vehiculares.

Para atender la emergencia fueron desplegadas 12 unidades de Gestión del Riesgo, junto a 12 unidades adicionales y 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos, que realizaron extracción de agua, remoción de obstáculos y verificación en terreno.

La Secretaría de Familia inició la caracterización de las personas y hogares afectados para brindar acompañamiento y ayudas inmediatas. Paralelamente, la Oficina de Gestión del Riesgo mantiene activo el monitoreo de las zonas más críticas y continúa con recorridos de evaluación.

Las autoridades reiteraron la importancia de evitar transitar por zonas inundadas, desconectar el servicio eléctrico si el agua ingresa a las viviendas, no manipular alcantarillas por cuenta propia y mantenerse informados por los canales oficiales.