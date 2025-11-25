En un solo municipio del Quindío, la maquinaria de la gobernación ha atendido 15 derrumbes

Armenia

En un solo municipio del Quindío, las autoridades han atendido 15 derrumbes provocados por las fuertes lluvias afectando el transporte de las personas y los productos agrícolas.

Aunque las lluvias no han provocado por fortuna graves emergencias en los 12 municipios del Quindío, los deslizamientos de tierra si se han presentado en especial en la zona rural de la cordillera del departamento, el municipio más impacto es Córdoba.

La secretaria de infraestructura, Vanesa Katherine Rincón indicó “la atención de las emergencias se hace de la siguiente manera. Lo primero es siempre llega una solicitud a Secretaría de Interior, que es donde queda gestión del riesgo y luego gestión del riesgo no la pasa la Secretaría de Aguas e Infraestructura, donde se hace un análisis, digamos, que sí sea una cantidad de material grande el que se tiene que remover, porque tenemos que hacer traslado en la cama baja de la retro, se tiene que llevar la volqueta y demás y disponer el material final.

Y ya con eso se habla con la Omger del municipio y se hace el traslado de las máquinas si se atiende, porque la idea es poder abrirlo de manera rápida para que los campesinos puedan transitar de manera correcta y adecuada.

¿Dónde han atendido más contingencias?

En este momento la maquinaria lleva más de un mes en el municipio de Córdoba, hemos atendido más de 15 derrumbes, siendo la localidad más afectada en el departamento, porque nos han llegado algunas otras solicitudes, pero son derrumbes pequeños que se pueden realizar, con cuadrillas que tenga el mismo municipio.

Atención a la zona rural de Calarcá

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos indicó “con nuestra maquinaria del municipio hacemos intervención inmediata, estamos trabajando en una de las vías complejas que es en el sector de Planadas allí con nuestra maquinaria también y que obviamente hay un deterioro importante en vías y en corredores importantes como lo son el corredor de Bohemia, Puente de San Nicolás, pues que allí hay una situación bien grande. Toda esa comunidad esta vía está con una afectación grande.

Igualmente, entre el sector de La Bella y Potosí y también tenemos una afectación por la lluvia importante, no derrumbes, pero sí en el deterioro de la vida, así mismo desde Puerto Rico, La Rochela, La Rochela Quebrada Negra, que son corredores, de carácter de vías secundarias departamentales, pero que lamentablemente no hemos tenido, allí el respaldo suficiente para poder hacerle los mantenimientos, pero bueno, con nuestra maquinaria seguimos trabajando.