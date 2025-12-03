Temporada de lluvias deja más de 1.000 puntos críticos en vías del Tolima

Tolima

Las intensas lluvias de las últimas semanas han causado múltiples afectaciones en las vías secundarias y terciarias del Tolima. En la actualidad, en el departamento se presentan más de 1.000 puntos críticos, según indicó la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín.

De acuerdo con la funcionaria, la gran cantidad de emergencias ha colapsado las capacidades de las autoridades locales y departamentales.

“Superan las capacidades para atenderlas al mismo tiempo. Lo que hacemos es priorizar para que las comunidades puedan llegar a la cabecera municipal, y ya las vías de tercer nivel empiezan a priorizarse. Tuvimos un comité técnico y superamos los 1.000 puntos críticos en el departamento, por eso le damos prioridad a que se pueda llegar a las cabeceras desde el interior del departamento”, acotó Mayorquín.

Uno de los municipios más afectados es Anzoátegui, en el norte del Tolima, donde se han presentado hasta 20 derrumbes en un mismo día. “Es un municipio de cordillera afectado por deslizamientos, por derrumbes en vías. Tenemos un kit de la Gobernación apoyando al kit del municipio, pero nos han reportado hasta 20 derrumbes diarios”, puntualizó.

Entretanto, la directora indicó que ocho municipios del Tolima permanecen en alerta naranja por riesgo de deslizamientos. Las poblaciones más afectadas son Prado, Cunday, Icononzo, Melgar y Carmen de Apicalá, en el oriente del departamento.

De otro lado, estos son los corredores viales del Tolima más afectados por derrumbes: