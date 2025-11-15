COP 30: El planeta en zona de riesgo

La COP30 se está llevando a cabo en Belém do Pará, Brasil. Desde Ginebra, los científicos Pablo Lag y Lorenzo Labrador, del programa Global Atmosphere Watch de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aseguraron que “el planeta está entrando en un territorio peligroso”

Al respecto, Pablo Lag manifestó que “el año pasado fue el más caluroso desde que existen mediciones” y advierte explica que la temperatura global ya superó, por primera vez, el umbral crítico de 1,5 ° por encima de los niveles preindustriales, límite definido por la ciencia para evitar daños irreversibles. A esto se suma el mayor incremento registrado en concentraciones de CO₂.

Los expertos explican que incluso variaciones que parecen pequeñas, como un grado o grado y medio, transforman por completo los ecosistemas. “Un par de grados separan al norte de África del centro de Europa. Es la diferencia entre desierto y bosques. Eso es lo que está en juego”, señala Lag. Según la OMM, ningún territorio está a salvo: islas del Pacífico, regiones glaciares, zonas agrícolas y ciudades densamente pobladas enfrentarán impactos distintos, pero cada vez más severos.

Frente a la pregunta sobre por qué, pese a tantas COP y tantos datos, el mundo no logra revertir la tendencia, los científicos son claros: el principal obstáculo es político. “Sabemos lo que ocurre en la atmósfera, la ciencia entrega la información. Lo que falta son decisiones fuertes de los países. Sin eso, nada va a cambiar”, afirma Labrador, quien también expresa preocupación por el crecimiento del negacionismo climático.

Por su parte, desde Brasil, en el corazón de la COP30, Gustavo Loiola, líder de formación de Latimpacto, una red de capital de impacto para la región, complementa el panorama. “Aquí más de 190 países buscan un camino común. Es como una película en la que todos deben acordar el final”, explica. Para él, la relevancia de la COP radica en que define decisiones sobre descarbonización, estrategias corporativas, financiamiento y mecanismos para apoyar a los países más vulnerables.

Loiola destaca que esta COP ha sido llamada “la COP de la verdad”, porque se espera avanzar en tres frentes: la actualización de los planes nacionales de acción climática, el financiamiento climático especialmente para mitigación, adaptación y pérdida y daño y acuerdos más claros para la transición energética y la reducción de combustibles fósiles. Todo esto en un contexto político complejo, marcado por discursos negacionistas que influyen en potencias globales.

Pese al escenario desafiante, los entrevistados coinciden en que aún hay espacio para la acción, siempre y cuando los compromisos se traduzcan en decisiones concretas. Como concluye Loiola, “los impactos ya están aquí. Los que entienden el momento trabajan por adaptación, mitigación y sostenibilidad real”.