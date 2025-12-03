¿Lloverá en diciembre? Este es el pronóstico según el IDEAM para la primera semana del mes. Crédito: Getty Images

De acuerdo con el instituto dedicado al análisis y la revisión de las tendencias climáticas del país y los estudios ambientales, para los primeros días de diciembre se esperan lluvias ligeras en algunas regiones del país, mientras que en otras el periodo podría ser seco.

La amplia geografía del país se traduce en una vasta diversidad en materia de climas, produciendo que en algunas regiones se presenten condiciones muy diferentes entre sí. En diciembre, por ejemplo, se esperan constantes precipitaciones en el centro del país y la costa pacífica; sin embargo, en sectores de la Orinoquía y Amazonía la situación podría ser muy diferente.

Conozca a continuación, en detalle, cuáles son las condiciones climáticas que se esperan en el país para la primera semana de diciembre.

¿Cómo estará el clima la primera semana de diciembre?

Partiendo del miércoles 3 de diciembre al viernes 5 del mismo mes, este es el pronóstico climático publicado por el IDEAM:

Miércoles 3 de diciembre

Según el instituto, se esperan lluvias sectorizadas en la región Andina, centro y norte del Pacífico, sur y centro del Caribe, incluyendo también el piedemonte llanero. Por el contrario, la entidad vaticinó condiciones secas en un amplio sector de la Orinoquía y la Amazonía. Hay altas probabilidades de lluvias en el oriente del país.

El Ideam llamó la atención ante la posibilidad de tormentas eléctricas en Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila y los piedemontes de Arauca, Casanare y Meta.

Jueves 4 de diciembre

Se espera que el jueves desciendan las lluvias, sobre todo en la región Andina, con una persistencia del tiempo seco en los sectores antes mencionados de la Orinoquía y la Amazonía.

El IDEAM pronostica una importante acumulación de precipitaciones sobre la región Pacífica, el oriente de Antioquia, sur de la región Andina y sectores del piedemonte llanero. Sin embargo, las lluvias más considerables se esperan el jueves en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba.

Asimismo, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

Viernes 5 de diciembre

La semana culminará con lluvias en algunos sectores del oriente y occidente de la región Andina y centro y sur del Caribe. Se espera igualmente que se consolide el aumento de las lluvias en el oriente del territorio nacional y en la costa Pacífica.

Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía y Amazonas con probabilidad de tormentas eléctricas.

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones de nubosidad variada, con lluvias ocasionales a lo largo de todo el viernes.