Señalan al concejal Briceño por posible inhabilidad para llegar a la Cámara de Representantes

El abogado y líder social de Tumaco, Nariño, Óscar Benavides, pidió al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría y a la Registraduría investigar la situación del concejal Daniel Briceño que se está lanzando como candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático.

“Para las elecciones de 2026 la renuncia debía presentarse a más tardar en marzo de 2025, pero Briseño no renunció, sigue votando, sigue integrando comisiones, sigue tomando decisiones, la inhabilidad es plena, no se corrige después, incluso si no interviene en contratación”, indicó el abogado, ya que Briceño no ha renunciado a su puesto en el Cabildo de Bogotá.

Benavides argumentó que el artículo 179 de la Constitución indica que nadie que haya ejercido autoridad política dentro del año previo a la elección puede llegar al Congreso.

“Mientras tanto el país se pregunta, ¿está usando el salario que le pagamos como concejal para preparar su campaña? Y más grave ¿aún sus funcionarios están trabajando por Bogotá o está interviniendo indebidamente en política para promover su aspiración si sigue recibiendo sueldo?“, se pregunta el abogado.

¿Qué respondió Briceño?

Ante los anuncios del abogado Benavides, el concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño, se pronunció indicando que él todavía no se ha inscrito como candidato, aún así el líder natural del partido, Álvaro Uribe, lo haya mencionado.

“Se que hay nerviosismo en la izquierda por mi posible aspiración a la Cámara, pero lo que dice la ley es que deben aceptarme la renuncia de concejal antes de inscribirme como candidato y aún no me inscribo. Síganlo intentando, se nota el desespero”.