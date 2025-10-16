Sería terrible aprobar las comisiones de viajes para los concejales de Bogotá: Daniel Briceño

El concejal, Daniel Briceño, explicó en 6AM en qué consiste la figura de Comisiones oficiales que el Concejo quiere aprobar, indicó que: “Esto es una serie de decisiones que ha venido tomando el consejo y yo me he opuesto de manera casi que solitaria, pero que envían los peores mensajes a la ciudad”.

Aseguró también que el concejo también aprobó recientemente el aumento de las Unidades de Apoyo Normativo, que son los asesores que ayudan a los concejales, y quedó en 52 salarios mínimos, es decir: “el concejo tiene más presupuesto por concejal para su equipo asesor que el congreso, obviamente yo voté en contra de esto y no usé ese aumento, pero también se aprobaron 34 nuevos puestos en la plata administrativa del concejo”, aseguró Briceño.

En qué consiste las comisiones oficiales:

Las comisiones oficiales de concejales tienen dos vías preocupantes, la primera de ellas es que un concejal de Bogotá podría pedirle permiso a la mesa directiva para asistir a un evento en otra ciudad, pero al mismo tiempo, al estar en comisión oficial, ese concejal puede sesionar desde otra ciudad, es decir, además de tener los gastos de viaje puede cobrar la sesión.

Cabe aclarar que a los concejales se les paga por sesión asistida, deben ir al concejo y estar en el lugar. Con estas comisiones lo que se lograría es que los concejales puedan sesionar desde otra ciudad.

“Yo creo que es una puerta que se abre y todos los días me pregunto ¿Hasta dónde más le vamos a dar a la bolsa, cuánto es el hueco más que le vamos a abrir, qué tantos privilegios le vamos a dar a los concejales de Bogotá? Si bien es un cargo importante para la ciudad, no nos podemos exceder”. Afirmó Daniel Briceño.

En este caso, lo único que tendría que hacer el concejal es rendir un informe sobre lo que hizo o no hizo en el viaje: “Aquí la pregunta es ¿qué tiene que hacer un concejal de Bogotá en otra ciudad?, ahora van a empezar la “viajedera” con gastos de tiquetes y demás, eso es un muy mal mensaje para la ciudad”, enfatizó el concejal en entrevista con Caracol Radio.

Por ahora no hay especificaciones en cuanto a las comisiones oficiales, en este momento lo que hace es abrir la puerta a que los concejales solo tengan que radicar una solicitud con el viaje que deben hacer y así justifica que tiene que salir y podría pedir los gastos de viaje, conectarse a la sesión y cobrar por la asistencia a esa sesión del Concejo.