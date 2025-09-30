La LuciérnagaLa Luciérnaga

Nos puso a comer cuento: Briceño sobre los puntos solidarios que propuso Gustavo Bolívar

En su paso por Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo el concejal, Daniel Briceño, y habló sobre las promesas fallidas de Gustavo Bolívar para combatir el hambre

Daniel Briceño

Daniel Briceño - La Luciérnaga

Adriana Bibiana Mejía

En Sin Anestesia, un programa de La Luciérnaga perteneciente a Caracol Radio, estuvo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien habló sobre las irregularidades y las promesas fallidas que realizó el exsenador, Gustavo Bolívar, sobre Los Puntos de Abastecimiento Solidario que realizó cuando estaba en Prosperidad Social.

El concejal aseguró que se realizaron una serie de indagaciones y encontró que más de 150 puntos no tenían avances de ningún tipo, pues uno de los lemas que decía el entonces senador Bolívar era “acabaremos con el hambre en Colombia”.

En desarrollo.

