Política

El concejal Daniel Briceño será cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá

El anuncio lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Daniel Briceño - La Luciérnaga

Daniel Briceño - La Luciérnaga

El concejal Daniel Briceño será la carta principal del Centro Democrático para encabezar la lista a la Cámara de Representantes.

El anuncio lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural de ese partido político durante un conversatorio virtual en su red social de “X”.

“Me da muchísimo gusto que nos acompañe Daniel Briceño, un gran concejal de Bogotá es el cabeza de lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, una persona con gran capacidad de estudio”, dijo el expresidente.

El anuncio de la postulación del concejal se da en medio de las tensiones internas del Centro Democrático por la campaña presidencial.

Buscamos al concejal Daniel Briceño para hablar de este asunto, sin embargo, dijo que “por temas de normatividad electoral aún no puede dar apreciaciones sobre este asunto”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad