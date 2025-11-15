El concejal Daniel Briceño será cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá

El concejal Daniel Briceño será la carta principal del Centro Democrático para encabezar la lista a la Cámara de Representantes.

El anuncio lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez , jefe natural de ese partido político durante un conversatorio virtual en su red social de “X”.

“Me da muchísimo gusto que nos acompañe Daniel Briceño, un gran concejal de Bogotá es el cabeza de lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, una persona con gran capacidad de estudio”, dijo el expresidente.

El anuncio de la postulación del concejal se da en medio de las tensiones internas del Centro Democrático por la campaña presidencial.