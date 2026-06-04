Separan de su cargo a conductor de bus que atropelló a una mujer y su hijo en Suba

En las ultimas horas, se registró una tragedia en la localidad Suba, luego de que una mamá y su hijo de 3 años fueran embestidos por un bus del SITP. Ante los hechos, Consorcio Express se pronunció lamentando la situación y confirmando que el conductor que aparentemente causó el accidente fue apartado de su cargo.

“Desde el primer momento activamos nuestros protocolos institucionales y hemos mantenido plena colaboración con las autoridades competentes. Consorcio Express ha puesto a disposición toda la información técnica, documental y operativa requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuya investigación se encuentra actualmente en curso. (…) El colaborador involucrado ha sido relevado temporalmente de sus funciones como medida administrativa preventiva, mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, aseguró la empresa en un comunicado.

Entretanto, informaron que, la empresa inició una revisión interna de los procedimientos asociados a estos hechos, para identificar “oportunidades de mejora y fortalecer nuestros estándares de seguridad operacional”.

Por ahora, los cuerpos de la mujer y el niño serán trasladados a Arjona, Bolívar, de donde eran oriundos.