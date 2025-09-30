RTVC y 472 se convirtieron en operadores logísticos: Daniel Briceño, concejal

En Sin Anestesia de programa La Luciérnaga, el concejal Daniel Briceño, habló de la plataforma del SECOP de la cuál él tiene bastante conocimiento. Aseguró que es una plataforma importante ya que han logrado hacer seguimiento a contratos de empresas como RTVC y 472 que terminaron convirtiéndose en operadores logísticos.

#SinAnestesia | Daniel Briceño, concejal de Bogotá, destaca que el SECOP es una plataforma importante ya que han logrado hacer seguimiento a RTVC y 472 pues “se convirtieron en operadores logísticos”. Además, afirmó que: “se dedicaron a hacer eventos y destinaron 7 mil millones… — Caracol Radio (@CaracolRadio) September 30, 2025

Sobre 472 aseguró que desde hace año y medio se convirtió en el nuevo operador logístico del Gobierno, donde les dieron un dinero para hacer eventos: “Benedetti le dio 80 mil millones para que organice conciertos, marchas y demás”

“Lo que hemos visto es que esa es la maquinaria y el brazo armado del Gobierno de cara al 2026” indicó el concejal.

Noticia en desarrollo