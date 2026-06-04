Incautan más de 2000 estampillas de licor falsas y cerca de 25.000 empaques de aguardiente en Bogotá

Justo antes de que inicien las celebraciones del Mundial del Fútbol, con un despliegue en varios frentes, las autoridades dieron un golpe en contra de las redes criminales de licor adulterado en Bogotá.

Uno de los puntos intervenidos fue una litografía en el barrio Restrepo, uno de los eslabones de la red. Allí se falsificaban las etiquetas de los empaques de la cajas de aguardiente de diferentes marcas, que luego eran trasladados al municipio de Soacha, lugar donde se empacaba el licor adulterado.

En esa “litografía” cerrada al público, se encontró a un hombre de 63 años, quien marcaba los empaques de Tetra Pak con unas máquinas especializadas.

En el allanamiento, los agentes del CTI le incautaron el celular al sujeto, 14 discos compactos, 30 muestras en papel con los logos y marcas de las distintas empresas distribuidoras de aguardiente en el país. Así como 9.000 láminas de cartón tipo Tetra Pak de aguardiente en proceso de estampado, y otras 9.000 ya listas.

Además, el propietario de la litografía tenía 2.800 láminas de Aguardiente Amarillo, 3.000 de Ron Viejo de Caldas y 1.004 de Aguardiente Néctar.

En este punto, la Fiscalía también incautó tres máquinas utilizadas para falsificar los empaques: una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora, avaluadas en más de 10 millones de pesos.

De acuerdo con la información, el hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos “delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de carácter rentístico, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y usurpación de derechos de propiedad industrial”.

Otro capturado en el lugar de envasado

El segundo punto allanado fue en Soacha, donde se capturó en flagrancia a otro sujeto, quien, presuntamente, era uno de los encargados de llenar las cajas del licor adulterado y sellar las cajas.

En ese lugar se encontraron 2.657 estampillas falsas, 722 etiquetas de varios licores, 495 botellas vacías, 1.607 tapas, más de 1.700 empaques de Tetra Pak, 80 litros de licor sin envasar, 250 unidades de licor empacado, tres máquinas selladoras y una máquina de termofijación.

El operativo permitió evitar que se distribuyeran cerca de 22.000 litros de licor adulterado.