Bancada del Pacto Histórico rechaza como “calumnia” señalamiento de Daniel Briceño a Iván Cepeda

La bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá rechazó este lunes las afirmaciones del concejal Daniel Briceño contra el senador Iván Cepeda. En un comunicado calificaron como una “calumnia inaceptable” señalarlo de tener vínculos con la extinta guerrilla de las FARC.

Argumentos de la bancada

Los concejales firmantes recordaron que:

Iván Cepeda ha sido víctima del conflicto armado.

Nunca ha pertenecido ni ha tenido vínculos con ninguna organización armada.

Es reconocido como defensor de los derechos humanos y promotor de la paz.

Según el comunicado, acusaciones de este tipo “ponen en riesgo su vida e integridad, degradan el debate público, alimentan la estigmatización y buscan sembrar odio en la sociedad”.

Llamado al respeto en la política

La bancada exigió que el ejercicio de la oposición se realice con “ideas y argumentos, no con estigmatización”. En ese sentido, insistieron en que la democracia se fortalece con responsabilidad y respeto, no con “mentiras peligrosas que reeditan prácticas que tanto daño le han hecho a Colombia”.

El pronunciamiento fue respaldado por concejales de distintos sectores del Pacto Histórico, entre ellos Ana Teresa Bernal, José Cuesta, Donka Atanassova, Quena Ribadeneira, Óscar Bastidas, Heidy Sánchez, Jairo Avellaneda y Rocío Dussan.