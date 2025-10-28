Defensa de Laura Sarabia le sale al paso a presunta inhabilidad denunciada por Daniel Briceño

JUSTICIA

En las últimas horas el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de Laura Sarabia Torres, actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido,por una presunta incompatibilidad derivada del ejercicio simultáneo de cargos públicos.

En concreto, Briceño asegura que Sarabia estaría incurriendo en una falta disciplinaria al ocupar un cargo diplomático y aún así, hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías S.A.

Embajadora Sarabia le sale al paso a las acusaciones

Caracol Radio se comunicó con la abogada Lina Sandoval, defensa de la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.

Sandoval aseguró que la queja interpuesta de Briceño carece de fundamento jurídico y hace una interpretación errónea de la ley.

“Lo cierto es que estamos ante una queja presentada de mala fe y basada en una ignorancia supina de la ley, lo cual podría cargarle al señor Briceño una sanción disciplinaria”, indicó Sandoval en Caracol Radio.

Frente a la presunta falta, la abogada dijo que la embajadora no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, pues su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior.

“Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No se trata de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley ”, expresó Sandoval para Caracol Radio.

Asimismo, la defensa de Sarabia desmiente que se estén incurriendo en gastos adicionales al hacer parte de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías.

“Además, el señor Briceño, en su evidente desconocimiento tanto de la ley como del funcionamiento real de las juntas directivas, ignora que las reuniones del Fondo Nacional de Garantías se realizan de manera virtual. Por ello, la doctora Sarabia no ha incurrido en ningún gasto para asistir a las mismas. Quienes conocen su compromiso con el servicio público saben que, si en algún momento su participación en la junta llegara a interferir con sus funciones diplomáticas, evaluaría la posibilidad de apartarse de la Junta sin ningún problema ”, puntualizó Sandoval.