Escándalo en gobierno Petro: ¿Quién es Wilmar Mejía y por qué lo involucran con las disidencias?

Una de las personas más involucradas en el escándalo que estalló sobre una presunta infiltración de las disidencias de las Farc en las instituciones de Inteligencia del Estado, es Wilmar Mejía, el actual director de Inteligencia del país.

En la investigación publicada por Noticias Caracol, aparece mencionado en los chats y correos que fueron extraídos de memorias USB y computadores incautados de las disidencias de alias “Calarcá”, durante un retén en Anorí, en julio de 2024.

Wilmar Mejía, es licenciado en Educación Física, y además de trabajar en la dirección de Inteligencia de Colombia, trabaja como delegado del Presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Se sabe que entró al gobierno Petro, como oficial de inteligencia el 10 de mayor del 2024, y ha ascendido en varios cargos hasta convertirse en el director de Inteligencia de la entidad, en febrero del 2025.

Además, el DNI señala que Mejía ingresó a la entidad tres meses después de que fuera mencionado en esos chats y que se está revisando si hay alguna trazabilidad de alguna misión de inteligencia.

¿Qué dice el DNI sobre el funcionario?

A través de un comunicado, informaron que abrieron dos investigaciones, una interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia, y una investigación independiente liderada por la inspectora General, que será nombrada por el presidente Gustavo Petro.

Por su parte, la Procuraduría también le abrió investigación por presuntos nexos con las disidencias.