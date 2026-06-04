Más de 30 personas resultaron heridas tras choque de buses de TransMilenio 

Este jueves 04 de junio, en horas de la mañana, se presentó un accidente entre dos buses duales del sistema TransMilenio que se movilizaban por la troncal de la carrera Décima.

De acuerdo con los autoridades, debido a la situación, durante varias horas la estación San Bernardo permaneció cerrada para atender la emergencia. Además, los buses del sistema debieron hacer contraflujos para poder circular y prestar el servicio. Entre los lesionados se encuentran 30 mujeres y 3 hombres. De ellos, 30 de ellos fueron remitidos a centros asistenciales para recibir valoración médica.

Por ahora, se desconocen las causas exactas del accidente. Sin embargo, los hechos se habrían registrado en medio de un procedimiento policial, luego de que un hombre capturado intentara huir sobre las vías exclusivas del sistema.