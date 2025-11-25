Distrito confirmó que pasaje de Transmilenio podría aumentar de precio

La Alcaldía de Bogotá presentó el proyecto de presupuesto ante el Cabildo en el que propusieron un aumento del 7,8% en el pasaje de Transmilenio para 2026.

La gerente de la empresa de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó este aumento de precio que será discutido en el Concejo de Bogotá este martes 25 de noviembre.

¿Por qué aumentaría el pasaje de Transmilenio?

El precio del pasaje pasaría a costar 3.450 pesos. Para la gerente, “esta tarifa refleja el incremento en nuestros costos operacionales que se ven afectados por las principales cifras macroeconómicas del país”.

