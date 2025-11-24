Estudiantes de universidades públicas en Bogotá protestan en contra de las decisiones del CSU

En horas de la tarde de este lunes 24 de noviembre, estudiantes de diferentes universidades públicas de Bogotá se manifestaron en contra de las decisiones que se tomaron dentro de Consejo Superior Universitario (CSU) de cada institución educativa.

Esto colapsó la movilidad sobre todo en la calle 26, una de las vías más importantes de la capital, lo que provocó inmensos trancones de carros particulares y el cierre de estaciones de Transmilenio.

Toda la troncal de la calle 26 estuvo paralizada durante varias horas, por lo que se cerraron al menos 7 estaciones de Transmilenio: Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre el Greco - Vive Claro y El tiempo - CCB

Esto afectó a cerca de 100.000 usuarios que usan el sistema de transporte público.

Universidad Nacional

Estudiantes de la Universidad Nacional realizaron un plantón de manera intermitente en la calle 26 con Carrera 35 frente a las instalaciones de la institución, mientras se desarrollaba la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU).

En esa sesión, se definirá el futuro de la rectoría de la universidad pública más importante del país, ante la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Leopoldo Múnera.

Los estudiantes manifestaron su rechazo ante la posibilidad de que José Ismael Peña regrese a ese puesto.

Universidad Distrital

Al mismo tiempo de las protestas de estudiantes de la Universidad Nacional, los estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad Distrital (Macarena, Tecnológica) también se manifestaron bloqueando 3 puntos de la ciudad: la Avenida Circunvalar con calle 29B, Avenida Villavicencio con Avenida Gaitán Cortés y la Carrera 10 con Calle 19.

Con arengas y carteles, los estudiantes manifestaron su rechazo a la elección de José Lizcano como nuevo rector de la institución educativa.

Una vez los manifestantes llegaron a la calle 26 con Carrera 66 cerca a la Secretaría de Educación, algunos encapuchados canalizaron la sede de esta institución.

Al poco tiempo, llegó la UNDMO ( antiguo ESMAD) para restablecer la movilidad y las manifestaciones se dispersaron.