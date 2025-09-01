Cómo pedir la devolución del pasaje en TransMilenio: paso a paso y casos en que aplica el reembolso

TransMilenio es el sistema de transporte masivo de Bogotá, diseñado para movilizar diariamente a miles de ciudadanos en Bogotá. Se trata de un transporte que combina carriles exclusivos, estaciones centrales y una red integrada con rutas alimentadoras.

Si embargo, pese a sus avances, también enfrenta desafíos constantes relacionados con el servicio, específicamente cuando ocurren manifestaciones o fallas mecánica en un bus articulado de TransMilenio, así como ocurrió el pasado lunes 25 de agosto, lo que generó caos en el sistema de transporte público de Bogotá.

Este día, el vehículo quedó varado sobre la avenida Caracas con calle 72, en sentido norte–sur, afectando la movilidad de miles de personas. Como consecuencia, cientos de usuarios quedaron atrapados en estaciones, sin poder completar sus trayectos ni recuperar el valor de su pasaje.

Este incidente no solo afectó la troncal Caracas, sino que tuvo un efecto dominó en varias de las rutas principales del sistema. Según reportes de la Secretaría de Movilidad, se presentaron bloqueos y demoras en troncales como Suba, NQS Central, Calle 80 y Norte.

Aunque TransMilenio habló de “congestión vehicular”, usuarios en redes sociales aseguraron que “ninguna troncal estaba funcionando”, lo que provocó retrasos masivos en la jornada laboral y académica.

¿Se puede pedir devolución del pasaje TransMilenio?

Lo que muchos usuarios desconocen es que, en situaciones como estas, donde el servicio se ve interrumpido o no se presta adecuadamente, es posible solicitar la devolución del pasaje, siempre y cuando se haya usado una tarjeta TuLlave personalizada. Este beneficio busca compensar al usuario cuando, pese a haber pagado, no pudo hacer uso completo del servicio de transporte.

¿Cómo solicitar el reembolso del pasaje con TuLlave?

Para tramitar la devolución del pasaje, los usuarios deben realizar un derecho de petición a través de alguno de los siguientes canales oficiales:

Página web: https://bogota.gov.co/servicios/bogota-te-escucha

Línea telefónica: 2203000 (centro de llamadas TransMilenio)

En la solicitud, es indispensable incluir la siguiente información:

Nombre completo del usuario

Número de la tarjeta TuLlave

Hora aproximada de ingreso al sistema

Estación de origen y estación de destino planeada

Una vez radicada la petición, TransMilenio procederá a verificar los datos suministrados. Si se confirma que el trayecto se vio afectado por la contingencia (como el evento del 25 de agosto), se procederá a reintegrar el valor del pasaje directamente a la tarjeta TuLlave del usuario afectado. El proceso puede tardar hasta 15 días hábiles, según lo explicó Darío Hidalgo, vocero en temas de movilidad y docente de la Universidad Javeriana.

Recomendaciones para solicitar el reintegro

Para agilizar el trámite y aumentar las posibilidades de aprobación, se recomienda:

Adjuntar evidencias si es posible (capturas del historial de viajes, fotos del incidente, etc.).

Verificar que la tarjeta esté registrada a nombre del usuario (personalizada).

Guardar el número de radicado de la solicitud.

Solicitar la devolución del pasaje es un derecho del usuario cuando el servicio no cumple con las condiciones mínimas de movilidad. En casos como el registrado este 25 de agosto, contar con esta información puede significar la diferencia entre perder dinero o recuperarlo de forma legal y organizada.