Pasajes gratis de TransMilenio: requisitos y paso a paso para recibir el beneficio en septiembre

Bogotá es reconocida como una de las ciudades con mayor tráfico en Colombia, donde diariamente circulan miles de vehículos particulares. Sin embargo, la capital también cuenta con el sistema de transporte masivo integrado de TransMilenio, que moviliza a miles de pasajeros cada día y se ha consolidado como una alternativa clave para mejorar la movilidad en la ciudad.

Con el propósito de avanzar en la construcción de una ciudad más equitativa y accesible, el Distrito anunció una inversión de más de $10.000 millones de pesos en septiembre, destinada a garantizar pasajes gratis para poblaciones vulnerables que utilizan el sistema.

¿Quiénes podrán acceder a pasajes gratis en TransMilenio?

El beneficio busca reducir las barreras sociales y económicas de los ciudadanos, permitiendo que todos puedan acceder a un medio de transporte seguro y eficiente. Los grupos priorizados para recibir este subsidio son:

Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Personas en condición de pobreza extrema y moderada registrados en el Sisbén.

Estos usuarios tendrán acceso a una recarga de pasajes en su tarjeta TuLlave personalizada, con el fin de garantizar sus desplazamientos en TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Así puede consultar si es beneficiario del subsidio

La Secretaría de Integración Social es la entidad encargada de realizar las recargas a las personas que hacen uso frecuente del beneficio. Para consultar si usted o un integrante de su familia puede acceder a los pasajes gratis, debe ingresar al siguiente enlace oficial: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado#consultas

Allí encontrará la opción de verificación, que le permitirá confirmar si hace parte de la base de datos habilitada por el Distrito.

Pasaje gratis en TransMilenio: cómo activar la bonificación

Si ya verificó que es beneficiario, existen dos formas principales de activar la recarga de pasajes:

1. Solicitud en puntos de personalización

Si aún no cuenta con su tarjeta TuLlave personalizada, debe acercarse al punto más cercano y realizar este proceso. Puede ubicar la dirección más próxima en este enlace: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

2. Activación en taquillas de TransMilenio

Si ya tiene la tarjeta personalizada, debe acercarse a una taquilla de TransMilenio y solicitar la activación de la bonificación. La tarjeta cuenta con un número único que permite identificar a cada usuario según su perfil socioeconómico y validar si es beneficiario.

Pasos para activar pasaje gratis de TransMilenio:

Una vez en el sistema, siga estos pasos desde los dispositivos electrónicos disponibles en las estaciones: