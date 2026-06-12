Incautan 370 kilos de cocaína al interior de un camión que cubría la ruta Ibagué-Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó en las últimas horas que se logró una nueva incautación de 370 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos al interior del tanque de un camión que cubría la ruta Ibagué–Bogotá, así como la captura del hombre que la transportaba.

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Según dijo el mandatario, esto se logró gracias a la Policía de Tránsito y Transporte. La captura se llevó a cabo en el peaje de Chinauta, jurisdicción del municipio de Fusagasugá, donde las autoridades detectaron la sustancia ilícita distribuida en paquetes marcados con logos y distintivos ilegales.

La droga tendría un valor cercano a los $3.200 millones y de acuerdo con el gobernador, tanto el capturado como el vehículo y la sustancia quedaron a disposición de la autoridad competente. Además, dijo que la Policía sigue fortaleciendo las capacidades operativas y de inteligencia para combatir las economías ilegales.

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“Mi reconocimiento y agradecimiento al coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, y a todos los hombres y mujeres de la institución por su compromiso permanente con la seguridad de los ciudadanos”, agregó el gobernador Rey.