Convocan a maratón de donación de sangre en Bogotá durante este fin de semana festivo

El próximo domingo, 14 de junio, en el mundo, como cada año, se celebrará el Día Mundial del Donante de Sangre con el propósito de recordar la necesidad de realizar donaciones regulares con el propósito de que el sistema de salud funcione y salve vidas a diario.

Lea también: Balacera en el norte de Bogotá deja dos víctimas mortales: esto se sabe

Este año, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), a través de su Banco de Sangre realizará una gran jornada móvil de donación durante este fin de semana festivo. En ese sentido, el instituto desplegará unidades móviles en cuatro puntos estratégicos de la capital y su zona de influencia.

“Los servicios de sangre seguros son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. La única manera de garantizar un suministro suficiente y oportuno para pacientes con emergencias, cirugías complejas o tratamientos crónicos es mediante la donación regular, solidaria y voluntaria”, dijo el director del IDCBIS, Gustavo Salguero.

¿Qué puntos estarán habilitados para esta jornada?

Sábado 13 de junio

Lugar: Sede Compensar CEF (Carrera 69 # 49 A - 73, puerta estadio parqueadero).

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo 14 de junio

Lugar: Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38 A sur # 34 D-51, puerta 5).

Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

Lunes festivo 15 de junio (Punto 1)

Lugar: Parque Ciudad Montes (Calle 10 Sur # 38 A-25, al lado del Lago).

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lunes festivo 15 de junio (Punto 2)

Lugar: Cazucá - San Mateo (Carrera 1 # 38-89, en la zona de parqueadero).

Horario: 10:30 a.m. a 6:00 p.m.

¿Qué personas pueden donar sangre?

Según ha informado el IDCBIS, los requisitos básicos para donar sangre este fin de semana son los siguientes:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Sentirse bien de salud en general y no haber tomado antibióticos recientemente.

Haber consumido alimentos en las últimas 4 horas.

Presentar un documento de identidad oficial.

Le puede interesar: Capturan a padres porque habrían abusado de su hija en Cundinamarca: esto se sabe

“El IDCBIS invita a todas las familias bogotanas a celebrar la vida este fin de semana extendido, convirtiendo un día de descanso en una oportunidad de solidaridad. Un solo donante puede salvar hasta tres vidas”, aseguró el instituto a través de un comunicado.