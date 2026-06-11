Mundial 2026 EN VIVO HOY 🔴: Ceremonia EN DIRECTO, show de Shakira, partido y últimas noticias
La artista colombiana Shakira hará parte de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre México y Sudáfrica.
Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el primer torneo de fútbol que contará con 48 selecciones y 104 partidos en total. La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo iniciará a las 12:30 del mediodía en Colombia, previo al juego entre México y Sudáfrica.
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El espectáculo será protagonizado por Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles, Azules Maná, Tyla y Ryan Castro.
Vea EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 aquí:
Danny Ocean inicia su presentación
El cantante venezolano continúa con su presentación en medio de miles de seguidores del fútbol
¡Mana sube al escenario!
La banda mexicana abre el telón del Mundial 2026.
INICIA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026
Comienza la presentación en el estadio Azteca de Ciudad de México, que acogerá el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
¿Cuáles son las 48 selecciones y los grupos del Mundial 2026?
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- República de Corea
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudí
- Uruguay
Grupo I
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- República Democrática del Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?
Miércoles 17 de junio
- Colombia vs. Uzbekistán
- 9:00 de la noche, hora colombiana
Martes 23 de junio
- Colombia vs. República democrática del Congo
- 9:00 de la noche de la noche, hora colombiana
Sábado 27 de junio
- Colombia vs. Portugal
- 6:30 de la tarde, hora colombiana
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...