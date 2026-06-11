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11 jun 2026 Actualizado 17:49

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Mundial 2026 EN VIVO HOY 🔴: Ceremonia EN DIRECTO, show de Shakira, partido y últimas noticias

La artista colombiana Shakira hará parte de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre México y Sudáfrica.

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Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el primer torneo de fútbol que contará con 48 selecciones y 104 partidos en total. La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo iniciará a las 12:30 del mediodía en Colombia, previo al juego entre México y Sudáfrica.

Lea también: Así llega Colombia en el ranking FIFA a su debut en el Mundial 2026: ¿En qué puesto está?

El espectáculo será protagonizado por Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles, Azules Maná, Tyla y Ryan Castro.

Vea EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 aquí:

Hay nuevos mensajes
12:48

Danny Ocean inicia su presentación

El cantante venezolano continúa con su presentación en medio de miles de seguidores del fútbol 

Felipe Lara
12:46

¡Mana sube al escenario!

La banda mexicana abre el telón del Mundial 2026.

Felipe Lara
12:40

INICIA LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

Comienza la presentación en el estadio Azteca de Ciudad de México, que acogerá el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Felipe Lara


¿Cuáles son las 48 selecciones y los grupos del Mundial 2026?

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • República Checa

Grupo B

  • Canadá
  • Bosnia y Herzegovina
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudí
  • Uruguay

Grupo I

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • República Democrática del Congo
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?

Miércoles 17 de junio

  • Colombia vs. Uzbekistán
  • 9:00 de la noche, hora colombiana

Martes 23 de junio

  • Colombia vs. República democrática del Congo
  • 9:00 de la noche de la noche, hora colombiana

Sábado 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal
  • 6:30 de la tarde, hora colombiana
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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