Mundial 2026 EN VIVO HOY 🔴: Ceremonia EN DIRECTO, show de Shakira, partido y últimas noticias

Este jueves, 11 de junio, inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el primer torneo de fútbol que contará con 48 selecciones y 104 partidos en total. La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo iniciará a las 12:30 del mediodía en Colombia, previo al juego entre México y Sudáfrica.

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El espectáculo será protagonizado por Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles, Azules Maná, Tyla y Ryan Castro.

Vea EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 aquí:





¿Cuáles son las 48 selecciones y los grupos del Mundial 2026?

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

Grupo I

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?

Miércoles 17 de junio

Colombia vs. Uzbekistán

9:00 de la noche, hora colombiana

Martes 23 de junio

Colombia vs. República democrática del Congo

9:00 de la noche de la noche, hora colombiana

Sábado 27 de junio