Transmilenio llegará a otro municipio en Cundinamarca: ¿Cómo será la obra y qué avances tiene?

Desde hace 25 años funciona en Bogotá el sistema Transmilenio, el cual permite que los usuarios puedan desplazarse por medio de carriles exclusivos hacia diferentes puntos de la ciudad. Con el paso del tiempo, este también se ha extendido hacia municipios como Soacha, donde se están construyendo varias estaciones que van más allá de San Mateo.

Por otra parte, Transmilenio sigue extendiéndose en Bogotá, pues hay troncales como la correspondiente a la Avenida 68 que ha mostrado avances significativos en su construcción. Más allá de este factor, hay otro municipio en el departamento de Cundinamarca que también se verá beneficiado con la implementación de este servicio: se trata de Cota.

¿Cómo funcionará la extensión hasta Cota?

El proyecto de extender Transmilenio hacia el municipio de Cota estará liderado por la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, y cuenta con el respaldo de la Agencia Regional de Movilidad y de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), adscrita al Banco Mundial. Además, cuenta con una inversión inicial cercana a los 13.440 millones de pesos.

Esta iniciativa también contempla la construcción de un Centro de Intercambio Modal (CIM) en el sector de Siberia que servirá como un nodo para conectar diferentes medios de transporte en el sector, es decir, los servicios intermunicipales, las rutas regionales y Transmilenio. De esta manera, se busca descongestionar el acceso a Bogotá para garantizar una movilidad más fluida.

¿Cómo será la primera fase de este proyecto?

Además del Centro de Intercambio Modal, la primera fase de este proyecto contempla dos obras prioritarias que permitirán tener una mayor apertura de la vía para la implementación de Transmilenio en el municipio de Cota. Estas son:

Construcción de un tercer carril: Este irá desde la glorieta de Siberia hasta el puente de Guaduas, y su propósito es tener trazados de tráfico mixto para mejorar la fluidez en la movilidad del sector y permitir el paso de buses de Transmilenio en carriles exclusivos.

Reubicación del patio taller en el Portal 80: El nuevo patio taller no solamente busca contar con la operación de buses articulados de Transmilenio, sino que también optimizará la logística interna del sistema.

¿En qué van las obras de este proyecto?

Hasta el momento, se ha superado la fase conceptual del proyecto tras la firma del convenio entre las partes involucradas, por lo que ahora avanzará en la etapa de estudios de prefactibilidad con tal de aprobar los diseños, validar la viabilidad de los cambios y gestionar los predios que se demolerán para darle paso a esta nueva obra.

Con esta iniciativa, se busca descongestionar los accesos a Bogotá, mejorar la conexión entre los sistemas de transporte y disminuir las emisiones a través del transporte público para contribuir a la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que hay en esta zona.

¿Dónde está ubicado Cota?

Cota se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro y se encuentra a 15 kilómetros de Bogotá, por lo que forma parte de su área metropolitana. Desde allí se puede llegar por dos vías como lo son la Calle 80 y la Calle 170, ubicadas en las localidades de Engativá y Suba, respectivamente.