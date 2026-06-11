Balacera en el norte de Bogotá deja dos víctimas mortales: esto se sabe

Bogotá D.C

Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio el Verbenal, en el norte de Bogotá, cuando en la noche de este miércoles 10 de junio escucharon detonaciones de un arma de fuego.

Vecinos llamaron a las autoridades y llegaron inmediatamente al punto ubicado en la calle 187 con carrera 18A.

“Observaron dos cuerpos de sexo masculino sobre una zona boscosa. Al verificar su estado, se evidenció que no presentaba signos vitales“, aseguró la teniente coronel, Paula Güiza.

La Policía desplegó una unidad especializada en investigación para esclarecer estos hechos y encontrar a los responsables de este crimen.