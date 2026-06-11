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11 jun 2026 Actualizado 19:36

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Balacera en el norte de Bogotá deja dos víctimas mortales: esto se sabe

La Policía desplegó un equipo especializado para esclarecer los hechos.

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

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Bogotá D.C

Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio el Verbenal, en el norte de Bogotá, cuando en la noche de este miércoles 10 de junio escucharon detonaciones de un arma de fuego.

Vecinos llamaron a las autoridades y llegaron inmediatamente al punto ubicado en la calle 187 con carrera 18A.

“Observaron dos cuerpos de sexo masculino sobre una zona boscosa. Al verificar su estado, se evidenció que no presentaba signos vitales“, aseguró la teniente coronel, Paula Güiza.

La Policía desplegó una unidad especializada en investigación para esclarecer estos hechos y encontrar a los responsables de este crimen.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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