TransMilenio celebra 25 años y anuncia llegada de 680 nuevos buses eléctricos para Bogotá

Colombia

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó los avances del sistema integrado de transporte público que cumple 25 años y moviliza hoy más de 4 millones de viajes diarios en Bogotá, sumando TransMilenio, SITP y TransMiCable.

Ortiz señaló que, antes del sistema, la ciudad tenía el doble de buses operando y transportaba la mitad de usuarios, mientras que hoy se cuenta con una flota moderna y sostenible. Actualmente, el 47 % de los vehículos son de cero o bajas emisiones, lo que ha permitido reducir en 93 % las emisiones contaminantes del sistema.

“Somos ejemplo mundial por la integración tarifaria y operativa. Seguimos trabajando para fortalecer un sistema multimodal, más accesible e inclusivo”, afirmó.

Enfoque de género y viajes de cuidado

La gerente anunció medidas para mejorar la seguridad y comodidad de las mujeres usuarias y sus familias. Los nuevos buses incluirán espacios para facilitar los viajes de cuidado, y se busca aumentar en 20 % la participación de mujeres conductoras, promoviendo mayor empatía y seguridad en el servicio.

Integración con el Metro de Bogotá

Asimismo, Ortiz confirmó que TransMilenio trabaja con la Empresa Metro y la Secretaría de Movilidad en un sistema interoperable de recaudo para garantizar una integración total con la primera línea del Metro, que se espera entre en operación en 2028.

“Será asimilable a una troncal de TransMilenio, con la misma tarifa, el mismo medio de pago y estaciones conectadas”, explicó.

Avances del nuevo TransMiCable en San Cristóbal

La gerente también destacó el progreso del TransMiCable de San Cristóbal, cuya operación está prevista para el segundo semestre de 2026. Este nuevo cable reducirá hasta en 40 % los tiempos de viaje y mejorará la calidad de vida de miles de usuarios del suroriente de la ciudad.

Finalmente, la gerente Ortiz invitó a los usuarios a apropiarse del sistema y mantener buenos comportamientos dentro de los buses y estaciones:

“Hoy los que se portan bien somos más, pero queremos que ese buen comportamiento se contagie. Entre todos podemos mejorar la experiencia de viaje”, concluyó.