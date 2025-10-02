Más de 800 mil personas recibirán pasajes gratis en TransMilenio durante octubre

Durante octubre, más de 800 mil usuarios de TransMilenio en Bogotá accederán a pasajes gratuitos gracias a un programa impulsado por la Secretaría de Integración Social.

El beneficio está dirigido a personas mayores de 62 años, ciudadanos con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén que utilizan con frecuencia el sistema de transporte.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 10 mil millones de pesos y se implementará a través de la tarjeta personalizada TuLlave, que permite identificar a los beneficiarios y recargar los pasajes de acuerdo con su perfil socioeconómico.

Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social, invitó a quienes pertenezcan a estas poblaciones a adquirir y personalizar su tarjeta si aún no lo han hecho.

La entidad aclaró que los beneficiarios deberán esperar la actualización de las bases de datos para activar el beneficio una vez cuenten con la tarjeta registrada.