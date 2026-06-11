Delincuentes están hurtando datos personales a través de correos falsos con supuestas pruebas de VIH

La Secretaría de Seguridad de Bogotá envío una alerta a la ciudadanía advirtiendo sobre una modalidad de estafa a través de correo electrónico. De acuerdo con la entidad, delincuentes están enviando mensajes con supuestas pruebas de VIH que terminan siendo falsas con el objetivo de hurtar datos personales.

Lea también: Convocan a maratón de donación de sangre en Bogotá durante este fin de semana festivo

“¡Alerta de estafa! Están enviando estos mensajes a los correos para asustar a los ciudadanos con resultados de falsas pruebas médicas y así llevarlos a abrir un link y hurtar sus datos”, aseguró la Secretaría a través de un mensaje publicado en sus diferentes redes sociales.

El correo tiene el siguiente mensaje: “Reciba un cordial saludo. Le informamos que tras el análisis de sus exámenes recientes, se ha detectado un resultado reactivo (positivo) en la prueba de detención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este resultado requiere atención médica inmediata”.

Asimismo, los delincuentes piden a los ciudadanos programar una cita con un supuesto médico a través de un link, después de que la persona lo abre es redireccionada a otro sitio donde roban los datos personales. El mensaje está bien redactado e incluso se ofrece orientación en caso de tener dudas.

Le puede interesar: Balacera en el norte de Bogotá deja dos víctimas mortales: esto se sabe

Sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad piden no abrir ningún link y reportar esta situación de manera inmediata. “¡No lo abra y más si usted no se ha hecho ese tipo de pruebas! Si tiene dudas llame a la Policía”, agrega la entidad distrital a través de la publicación en redes sociales.