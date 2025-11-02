Distrito inicia recargas de pasajes gratis para más de 780 mil personas en Bogotá

Colombia

El Distrito comenzó las recargas de pasajes gratis correspondientes al mes de noviembre, como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, que busca facilitar la movilidad de los ciudadanos más vulnerables de Bogotá.

En total, la Administración Distrital invertirá más de 10.400 millones de pesos para cubrir los pasajes de más de 780.000 beneficiarios, entre ellos personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en condición de pobreza extrema o moderada.

“Esta iniciativa garantiza que miles de personas puedan movilizarse por la ciudad sin costo, accediendo a oportunidades y reduciendo las brechas sociales”, indicó la Secretaría Distrital de Integración Social.

Así se distribuye el beneficio

Durante el mes anterior, el apoyo se entregó de la siguiente manera:

Personas mayores: 362.000 beneficiarios — inversión de $3.240 millones.

Personas con discapacidad: 162.000 beneficiarios — inversión de $2.740 millones.

Hogares en pobreza extrema o moderada (Sisbén): 255.000 beneficiarios — inversión de $4.500 millones.

En total, 780.000 personas recibieron el subsidio, lo que representa una inversión distrital de $10.480 millones.

La tarjeta TuLlave personalizada, requisito clave

Para acceder a los pasajes gratis es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que es el único medio que permite identificar a los beneficiarios y realizar las recargas según su perfil socioeconómico.

Las personas que aún no tienen la tarjeta pueden personalizarla en los puntos habilitados por TransMilenio.





¿Cómo activar los pasajes gratis?

Los beneficiarios pueden activar sus pasajes mensuales de dos maneras:

En taquillas de TransMilenio:

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada. Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”. Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”. Verificar los pasajes asignados. Finalizar el proceso.

Una apuesta por una Bogotá más equitativa

Con esta estrategia, el Distrito busca que la movilidad sea un derecho y no un privilegio. “Bogotá avanza hacia una ciudad más equitativa, donde todos puedan desplazarse con dignidad y sin barreras económicas”, destacó la entidad.

El programa de pasajes gratis continúa siendo una de las iniciativas más importantes del Ingreso Mínimo Garantizado, al aliviar el gasto de transporte para miles de familias que hoy enfrentan condiciones de vulnerabilidad.