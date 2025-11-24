Entregaron seis toneladas de ayudas a 139 familias desplazadas en Tarazá y El Bagre, Antioquia

Durante este año se han atendido más de 4.000 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos en Antioquia. Foto: Unidad para las Víctimas.

La Unidad para las Víctimas entregó más de seis toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad a 139 familias desplazadas y confinadas en los municipios de Tarazá y El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Las emergencias, provocadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo por el control territorial, mantienen en riesgo a varias comunidades rurales desde finales del pasado mes de septiembre.

En Tarazá, 62 familias que huyeron de las veredas Doradas Altas y Tahamí fueron atendidas en la zona urbana, donde permanecen albergadas. La entidad también llevó ayuda a otras 50 familias que continúan confinadas en esas mismas veredas, donde las restricciones de movilidad y las amenazas han impedido su abastecimiento.

Ayuda humanitaria

Maribel López Zuluaga, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, detalló que la crisis humanitaria también se extiende al municipio de El Bagre, donde 27 familias desplazadas del resguardo Los Almendros recibieron asistencia tras abandonar las veredas Sentada de Villa y Arenas Blancas.

“Llegamos a la vereda Dorada Altas de Tarazá y a veredas de El Bagre. En estos territorios, 139 familias han estado en situaciones difíciles por estos hechos victimizantes, llegamos con nuestra ayuda humanitaria para acompañarlos y que puedan tener una subsistencia mínima mientras se superan estas condiciones de seguridad”.

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, durante este año se han atendido más de 4.000 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos derivados de 30 emergencias masivas registradas en Antioquia, una de las regiones más impactadas por el conflicto armado.