Capturan a dos integrantes de Los del Mesa en operación contra tráfico de estupefacientes en Guatapé

Guatapé, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia adelantó un golpe significativo contra el Grupo Delincuencial Común Organizado Los del Mesa, responsable —según la investigación— de la distribución de estupefacientes en zonas turísticas del municipio de Guatapé y en sectores cercanos a instituciones educativas. La operación se desarrolló bajo la estrategia “Actuando por Antioquia” con el apoyo del CTI Antioquia.

En total, se realizaron seis diligencias de registro y allanamiento, que permitieron la captura de alias “Tavo”, señalado como coordinador zonal de la estructura criminal, y de una mujer que, de acuerdo con las autoridades, también hacía parte del grupo.

Durante los procedimientos, la Policía incautó un arma de fuego, dos armas traumáticas, tres proveedores, 28 cartuchos calibre 9 mm, 101 gramos de anfetaminas, cinco grameras, tres celulares, un cuaderno con registros contables de la actividad ilícita y cuatro prendas de uso privativo de Policía Judicial.

Las investigaciones indican que Los del Mesa manejaban la venta de estupefacientes en áreas de alta afluencia turística de Guatapé y habrían extendido su actividad a entornos escolares, donde podrían haber resultado expuestos más de 650 niños, niñas y adolescentes. Además, la estructura estaría vinculada a homicidios asociados a disputas por control territorial y cobro de rentas ilegales.

La Policía Nacional reiteró que continuará con operaciones focalizadas contra redes de microtráfico que afecten la seguridad ciudadana y, especialmente, los espacios frecuentados por menores de edad. “Seguiremos actuando con determinación para desmantelar estas organizaciones y proteger a la comunidad”, señaló la institución en un comunicado oficial.