EE. UU. y Canadá ofrecen 2 millones de dólares por asesinos de testigo del FBI en Medellín

Estados Unidos y Canadá ofrecen millonaria recompensa por responsables de homicidio de testigo clave del FBI en Medellín. Foto: Cortesía.

Medellín

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá anunciaron una recompensa de hasta 2 millones de dólares para quien entregue información que permita ubicar a los tres involucrados en el homicidio de Jonathan Christopher Acevedo García, ciudadano colombo–canadiense de 42 años asesinado el 31 de enero en el Mall del Indio, en la vía Las Palmas de Medellín.

Acevedo fue atacado mientras compartía en un restaurante. Un hombre se aproximó al lugar y le disparó varias veces antes de escapar en una motocicleta, hallada posteriormente en el barrio Loreto.

Con el avance de las investigaciones se confirmó que la víctima no era un ciudadano común; desde 2023 colaboraba con el FBI como testigo clave en un proceso contra una red delictiva internacional con presencia en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

El FBI publicó un afiche con los perfiles de los tres señalados y recordó que la información aportada por Acevedo estaba relacionada con una organización criminal que, según las investigaciones norteamericanas, sería liderada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, incluido entre los 10 fugitivos más buscados y por quien existe una recompensa adicional de hasta 15 millones de dólares.

Búsqueda e investigaciones

El cruce de imágenes de cámaras de seguridad y el trabajo coordinado entre agencias de ambos países permitió establecer el rol de cada uno de los tres sospechosos:

Conductor de la motocicleta: hombre que se desplazaba en una Yamaha Nmax con placa CGP53H y que habría seguido a Acevedo hasta el lugar.

Autor material: individuo alto y delgado, de piel clara, quien llegó en un vehículo blanco, se acercó por una ventana del restaurante y le disparó a la víctima.

Verificador: sujeto corpulento y moreno que estuvo en un local cercano antes del ataque, presuntamente realizando labores de vigilancia; después del crimen tomó fotografías de la escena y se marchó en un vehículo particular.

Mientras avanza la cooperación internacional para esclarecer el caso, las autoridades continúan con las labores de búsqueda de los responsables, por quienes se ofrecen más de 7.000 millones de pesos en total.