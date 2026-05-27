El hombre abatido en Andes era uno de los más buscados en el Suroeste de Antioquia

Andes- Antioquia

La Séptima División del Ejército entregó detalles del combate que sostuvo con integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia. Recordemos que en esa acción operativa las tropas estatales abatieron a un presunto ilegal entre los corregimientos de Santa Rita y Santa Inés.

Según el reporte, la persona muerta es alias Cartagena, quien llevaba 8 años en la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y sería el cabecilla de la zona entre Andes y Jardín. Tenía una orden vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado y estaba incluido en el cartel de los delincuentes más buscados de la subregión.

“Era el responsable del direccionamiento y coordinación de los homicidios selectivos que se vendrían presentando en los municipios del suroeste antioqueño, y de ordenar el cobro de extorsiones y amenazas a diferentes habitantes de la región”, señaló el Ejército.

Durante esta acción ofensiva, en la que también participaron la policía y la fiscalía, se incautó una pistola calibre 9 mm, munición para la misma, al igual que material de intendencia y de interés exclusivo para la inteligencia militar.