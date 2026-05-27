Por no acatar orden de una alta corte, la senadora Zuleta debe borrar mensajes en X contra Fico

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que este martes se cumplió otra audiencia en la ciudad de Bogotá ante la Corte Suprema de Justicia por la demanda que le había hecho a la senadora Isabel Zuleta por injuria y calumnia. Esto relacionado con unos mensajes publicados en las redes sociales en los que le hacía señalamientos al mandatario local.

Según Fico, la reciente audiencia se cumplió porque supuestamente la congresista incumplió una orden de la alta corte en cuanto a parte de la retractación que debía hacer la señora Zuleta. Según el mandatario local, no solo bastaba con manifestar mediante un video que no le contaba las acusaciones que le hizo a Fico, también debía borrar los mensajes de sus redes sociales.

“Borró algunos, pero dejó otros. Por eso, hoy, de nuevo, tuvimos audiencia, y hoy le tocó, para dar cumplimiento a lo definido el 10 de noviembre del año pasado, empezar en la audiencia a borrar 1 a 1 de los mensajes en sus redes sociales, en mi contra”, dijo el mandatario.

La retractación de la senadora Zuleta se debe a que había manifestado que el alcalde tenía presuntos nexos con grupos ilegales, lo que quedó definido en que ella no tenía pruebas de dichas afirmaciones.