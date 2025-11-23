Medellín logró cifra récord: 80 perros y gatos fueron adoptados en una sola jornada

Medellín

Medellín vivió este domingo 23 de noviembre una jornada histórica para el bienestar animal. En la última adoptatón del año, 80 animales, 42 perros y 38 gatos, fueron adoptados, consolidando la cifra más alta lograda por la ciudad en un solo día y reafirmando el compromiso de las familias con la adopción responsable.

Desde la mañana, el exterior de Plaza Mayor reunió a cientos de ciudadanos interesados en conocer a los animales del Centro de Bienestar Animal La Perla, donde actualmente residen 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están listos para encontrar un hogar. Con esta jornada, Medellín supera las 1.450 adopciones en 2025 y se proyecta hacia un cierre de año cercano a las 1.600, un logro histórico para la ciudad.

“Estamos invitando a las familias a transformar vidas por medio de la adopción. Cada hogar que recibe a un animal contribuye al bienestar y la protección en nuestra ciudad”, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

“Medellín es antipólvora”

La adoptatón se desarrolló en paralelo con la gran concentración “Medellín es antipólvora”, un espacio de sensibilización que invitó a la ciudadanía a rechazar el uso de pólvora durante las celebraciones decembrinas. Durante la jornada, habitantes, organizaciones animalistas, concejales y diputados firmaron el manifiesto que promueve unas fiestas seguras y libres de riesgos para personas, animales y el ambiente.

Con esta combinación de acciones, adopción, pedagogía y sensibilización contra la pólvora, la Alcaldía de Medellín destacó su compromiso con el cuidado animal y la prevención de riesgos en la temporada navideña, impulsando una ciudad más empática, responsable y protectora de todas las formas de vida.