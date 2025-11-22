JEP presenta en Dabeiba el proyecto restaurativo “Aquí florece la búsqueda de la verdad”

Dabeiba, Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este domingo el proyecto restaurativo “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, una intervención artística desarrollada entre el 4 y el 23 de noviembre en este municipio del occidente antioqueño, en el marco del Caso Conjunto 03 y 04, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 1997 y 2007 en el Cementerio Las Mercedes y otros territorios del noroeste del departamento.

La iniciativa, autorizada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz y liderada por el despacho del magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, consiste en la realización de siete murales en cuatro puntos del casco urbano. Las obras fueron elaboradas por seis antiguos miembros de la fuerza pública que comparecen en el caso y que avanzan en un Trabajo, Obra o Actividad con contenido Reparador-Restaurador (TOAR) anticipado.

Murales solicitados por víctimas y construidos en el territorio

Durante varias etapas del proceso judicial, las víctimas propusieron que las medidas restaurativas tuvieran presencia en los lugares donde ocurrieron los hechos. La Sección acogió esta solicitud, considerando que estas expresiones funcionan como escenarios de memoria, reconocimiento y reflexión pública.

El cronograma incluyó tres momentos: una jornada de participación con víctimas realizada el 8 de noviembre, un espacio de sensibilización comunitaria el 15 de noviembre y el acto público de presentación que se desarrolló este 23 de noviembre.

Durante el recorrido inaugural participaron líderes locales como Gloria López, de la Mesa Municipal de Víctimas de Dabeiba; Felipe López, del Consejo Municipal de Paz; los artistas Jhony Arboleda y Alejandro Alzate; víctimas del caso —entre ellas Elvia Rosa Cardona, Elvia Rosa Oquendo y Efrén Úsuga— y dos comparecientes: Edie Pinzón y Efraín Prada. También estuvieron autoridades municipales y departamentales, así como funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, encabezó el cierre del recorrido y destacó el carácter comunitario y articulado del proceso, que contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Dabeiba.

Seis comparecientes participan en el TOAR

Los seis antiguos integrantes de la fuerza pública que desarrollan este TOAR son William Capera, Edie Pinzón, Jaime Coral, Efraín Prada, Yair Rodríguez y Levis de Jesús Contreras. Todos reconocieron responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas entre 1997 y 2007, y se comprometieron a aportar verdad y contribuir a la reparación y la no repetición.

Durante la ejecución trabajaron en limpieza, preparación de muros, transporte de materiales y apoyo técnico en la elaboración de los murales, bajo la dirección de artistas locales y el acompañamiento permanente de víctimas y comunidad.

Memoria visible y permanente

La JEP señaló que este proyecto será valorado como avance restaurativo previo a la imposición de sanciones propias dentro del Caso Conjunto 03 y 04. Con la culminación de este TOAR, Dabeiba suma nuevos puntos de memoria que buscan visibilizar lo ocurrido en el territorio y fortalecer los procesos de reconstrucción social.

La iniciativa fue posible gracias a una articulación institucional entre la Jurisdicción Especial para la Paz, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Dabeiba y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que acompañaron técnica y pedagógicamente su desarrollo.