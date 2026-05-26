17 integrantes de red criminal dedicada al narcotráfico reciben condena en Aranjuez

Medellín, Antioquia

La justicia condenó a 17 integrantes de una organización delincuencial que durante varios años habría sostenido una red de tráfico local de estupefacientes en la comuna 4 de Medellín, en Aranjuez.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento tras avalar un preacuerdo celebrado entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación.

La investigación permitió establecer que los condenados integraban el grupo delincuencial Altos de la Virgen, una estructura con presencia en el barrio Aranjuez y señalada de coordinar actividades de narcomenudeo mediante una organización interna con mandos definidos.

Funcionamiento de la estructura

También poseía funciones específicas y una logística diseñada para mantener el abastecimiento y la comercialización permanente de sustancias alucinógenas en el sector.

Según la Fiscalía, la red criminal operaba a través de distintos eslabones encargados de administrar los puntos de expendio, almacenar los estupefacientes, garantizar el suministro de droga a los vendedores y coordinar la distribución de las sustancias en zonas estratégicas de la comuna.

Esta estructura permitía sostener de manera continua la actividad ilícita y asegurar el control de las rentas derivadas del tráfico local de drogas.

Sentenciados, delitos y condenas

Entre los sentenciados figura Juan Esteban Pabón Piedrahíta, alias “Pajitas”, identificado como presunto cabecilla de la organización, así como Mateo Álvarez Henao, alias “Mateo”, y Juan David Castañeda Martínez, alias “El Sobri”, quienes cumplían funciones de coordinación dentro de la estructura delincuencial.

Las condenas fueron impuestas por delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y destinación ilícita de bienes utilizados para actividades criminales.

Las penas oscilan entre los 4 años y los 11 años y 4 meses de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad acreditado en cada caso.

La decisión representa un resultado judicial contra una estructura señalada de dinamizar el tráfico de drogas en uno de los sectores tradicionales del nororiente de Medellín.

Con la condena de sus integrantes, las autoridades buscan afectar la capacidad operativa y la permanencia de organizaciones dedicadas al microtráfico que impactan la seguridad y la convivencia en los barrios de la ciudad.