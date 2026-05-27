Moto abandonada sin gasolina generó un despliegue militar de antiexplosivos en Yarumal

Yarumal- Antioquia

Desde el mediodía de este martes 26 de mayo y hasta casi el anochecer, un grupo de expertos antiexplosivos del Ejército trabajó para poder determinar si una motocicleta abandonada en cercanías de la terminal de transporte de Yarumal tenía un artefacto explosivo improvisado.

El abandono de la moto fue denunciado ante las autoridades que, ante la actual coyuntura de orden público en el Norte de Antioquia, decidieron inspeccionarla con personal experto antiexplosivos para descartar o confirmar el riesgo. Esta situación obligó al despliegue de todo un operativo con un equipo de Explosivos y Desminados (EXDE) que llegó al sitio, pero antes la zona fue acordonada con apoyo de la policía. En la zona se tiene reporte de presencia del grupo ilegal Clan del Golfo.

Según el reporte de las autoridades, primero trasladaron un canino que preliminarmente dio positivo para explosivos, pero, debido a que no se veía ninguna anomalía en la moto, decidieron tener una segunda prueba y solicitaron la presencia de un segundo perro. En la espera del canino y varias horas después, el propietario de la moto de color azul llegó al lugar a recogerla, manifestando que la había dejado allí debido a que se había quedado sin gasolina.

Las autoridades hacen un llamado a la población para tener mayor responsabilidad en la tenencia de los vehículos y evitar dejarlos abandonados durante mucho tiempo, especialmente en las cabeceras municipales, debido a que la situación de orden público actual es compleja; cualquier objeto puede ser sospechoso y provoca movimiento de personal de la fuerza pública que puede estar atendiendo situaciones de riesgo reales.