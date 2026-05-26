El CIDH aceptó analizar el caso del líder social asesinado ‘Mongo’ por presunta omisión del Estado

Antioquia

Ana María Espinosa Pujol, abogada de los hermanos del asesinado líder social Jaime Gómez, conocido como Mongo, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar el caso para analizar una posible omisión del Estado en la protección del mencionado líder minero, quien, además, tenía medidas cautelares desde el 2016 que obligaban a las autoridades a salvaguardar su vida.

Asegura que el vehículo del líder tenía un rastreador satelital y siempre indicó dónde estuvo el carro, pero no se ordenó un operativo para tratar de ubicarlo antes de que fuera asesinado, como se confirmó la madrugada del 9 de marzo del 2025 en la vereda El Jabón, de Vegachí, nordeste de Antioquia.

“Estamos seguros de que hubo una acción u omisión de personas, funcionarios públicos, que obviamente, pues, representan al Estado colombiano, con respecto, no solamente a la omisión de las responsabilidades que había en la medida cautelar, sino durante el tiempo que él estuvo retenido”, dijo la representante de las víctimas.

Recordemos que cinco días antes de su asesinato, el líder social había sido secuestrado por integrantes del Clan del Golfo en la población. Según la abogada Espinosa, las acciones no fueron efectivas pese a varios consejos de seguridad previos a su asesinato; además, recalca que tampoco hubo acciones como el ofrecimiento de recompensas y que solo la familia fue la que realizó acciones de búsqueda.

“Efectivamente, no se notó en el territorio, por decir algo, retenes por parte de ejército o policía, búsquedas, despliegues de autoridades, un silencio completamente inusual con respecto a su búsqueda”.

Resalta la importancia de que este comité internacional haya aceptado analizar el caso con el que se busca que el crimen del líder social no quede impune y, aparte de que los responsables materiales e intelectuales paguen una condena, también el Estado sea hallado responsable por la presunta omisión, ya que durante la retención el mismo presidente Gustavo Petro había señalado directamente a alias Máximo como responsable de su secuestro y, pese a ello, asegura la abogada, no hubo acciones directas.

Denuncias del líder social

Recordemos que Jaime Gómez Mongo durante varios años en muchos de sus discursos públicos señalaba a integrantes de la fuerza pública como la (Unidad contra la minería ilegal) del Ejército Nacional y algunas personas del sector privado de la minería en el territorio de presuntas prácticas no legales en el gremio de la minería; este tipo de acciones le habrían valido las amenazas por las que era protegido por la Unidad Nacional de Protección y tenía medidas cautelares de la CIDH.

Actualidad del proceso del implicado

Recordemos que e n el mes de junio de 2025 fue capturado Arlenson González Vanegas, alias “Máximo” , como responsable del crimen de Mongo, pero asegura la abogada Ana María que el proceso sigue lento, incluso pese a que el caso fue trasladado de Antioquia a la ciudad de Bogotá.

Cabe mencionar que a alias Máximo le imputó la fiscalía los presuntos delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Pero el procesado ha querido buscar un preacuerdo para el delito de hurto, ya que los objetos personales del líder fueron robados, como joyas, chalecos antibalas y el arma de dotación del escolta.

“La persona que fue capturada es la que lo contactó y que lo guio hasta el sitio donde fue retenido. A través de su defensor y con la fiscalía, han presentado 2 solicitudes de preacuerdo. La primera solicitud de preacuerdo, pues, no fue aprobada por el juez competente y esta segunda solicitud está aún en decisión por definir”.

La decisión de la segunda solicitud de preacuerdo está pendiente por definirse.