Rescatan en Yarumal a 17 menores de una secta judía ortodoxa; cinco tenían alerta activa de Interpol

Yarumal, Antioquia

Migración Colombia, con apoyo del Gaula Militar del Ejército Nacional, rescató en Yarumal en el Norte de Antioquia, a 17 menores de edad pertenecientes a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, luego de recibir reportes sobre su presencia irregular en el país y posibles riesgos para su integridad.

El operativo se llevó a cabo en un hotel del municipio en la vía a la Costa Caribe, donde por medio de un operativo, las autoridades hallaron a 26 personas extranjeras vinculadas a esta secta. Cinco de los niños aparecían con circular amarilla vigente de Interpol, una alerta internacional que se emite por desaparición, riesgo de trata de personas, secuestro o explotación.

Las siete familias que integraban el grupo habrían ingresado a Colombia el 22 y 23 de octubre desde Nueva York.

Durante el procedimiento participaron el Gaula Militar Oriente Antioqueño, el ICBF, defensores de familia y equipos de Policía Judicial. Todos los integrantes del grupo fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, donde permanecieron bajo vigilancia y acompañamiento permanente de equipos de psicología, trabajo social y protección de infancia.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó el trabajo articulado de las instituciones y subrayó que el operativo se centró en la salvaguarda de los menores.

“La prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”.

Antecedentes de la secta Lev Tahor

Agencias internacionales mantienen alertas activas sobre integrantes de Lev Tahor por delitos graves contra menores de edad cometidos en Guatemala y Estados Unidos, como secuestro, maltrato y explotación sexual infantil.

Las autoridades investigan si el grupo buscaba fundar una nueva colonia en Colombia, un patrón ya detectado en otros países para evadir controles judiciales.

Migración Colombia y las demás autoridades continúan trabajando para determinar si los menores fueron víctimas de delitos, descartar indicios de trata de personas y establecer responsabilidades dentro del grupo.