Juan Campodónico inicia su faceta musical como solista

Juan Campodónico es un artista, músico y productor que le ha dedicado su vida al arte de la música, lleva muchos años trabajando con artistas como Bajodonfo, Peyote Asesino y Campo, ahora inicia su camino en solitario explorando sonidos y melodías diferentes.

En entrevista con Lo Más Caracol el músico aseguró que: “Acabo de lanzar este disco, el primero como solista, es el primer disco que hago con una mirada más personal y no tan conceptual como lo hacía con las agrupaciones”.

Su sello creativo ha estado presente en la fascinante conjunción de tango y milonga con música electrónica del colectivo Bajofondo que fundó junto a Gustavo Santaolalla, en la mezcla de hip hop y rock de Peyote Asesino, o en su proyecto Campo, donde siguió la exploración de la cultura popular desde una estética indie pop.

También ha tenido una multipremiada carrera de productor junto a artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotusso, No Te Va Gustar o Kevin Johansen, entre muchos otros.

Ahora Juan Campodónico comienza una etapa con su propio nombre, en un álbum muy personal donde lo podemos apreciar con un encuadre más cercano. Se puede ver su sensibilidad artística antes repartida en distintos proyectos, unida en este nuevo encuadre.

Esta cercanía pone en foco un relato personal y desenfoca el fondo dónde suenan ecos de la electrónica de Bajofondo, del indie de Campo, del hip hop de Peyote, pero es él quien está en el centro de la imagen.

El título de este álbum (Todo esto tampoco soy yo) es a la vez un distanciamiento introspectivo y una búsqueda de lo esencial. Dentro del guiño filosófico que plantea el disco está también la idea de que este no es un álbum ‘solista’, sino el trabajo de un creador que marca la visión y la sensibilidad de un trabajo mayor. Las colaboraciones con Jorge Drexler, Sebastián Teysera, Eli Almic, Josean Log, Zeballos o Cami Rodríguez muestran a Juan como un médium que busca plasmar ideas y sensibilidades que están en el aire y nos interpelan a todos.

De las mezclas entre el indie pop y la música latinoamericana de ‘Frik’, al pulso del funk brasileño de ‘La Duda’; de las distintas visiones del candombe que podemos encontrar en ‘Milongueado’ o ‘Presentimiento’, a la veta electrónica de ‘Onda Expansiva’ y ‘Romántico’, pasando por los toques cinemáticos y orquestales de ‘Milo’ o las experimentaciones de ‘El Pinar’ y ‘De Un Fulgor a Otro’; el álbum plantea un viaje sonoro donde Juan combina todas sus vetas con otra mirada, creando algo totalmente nuevo.

Ahora vemos a Juan Campodónico claramente y al escuchar ‘Todo Esto Tampoco Soy Yo’ sentimos que todo aquello que nos gustaba sigue ahí pero hay un nuevo personaje hablando a cámara. ‘Onda Expansiva’, el sencillo de ‘Todo Esto Tampoco Soy Yo’, el nuevo disco de Juan Campodónico, es un resumen perfecto de su sello creativo. Un comienzo que remite al universo folclórico se transforma en una explosión electro con toques tangueros en la letra. Hay fragmentos de otras producciones de Juan y reciclajes de otras músicas propias que funcionan casi como claves a desentrañar. Una forma de hacer música que ha cautivado a públicos muy variados alrededor del mundo desde hace un buen tiempo ahora muestra su cara en primer plano.