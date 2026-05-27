Wanna: la artista que se consolida como una de las nuevas promesas de la música urbana

La artista colombiana WANNA continúa marcando pasos firmes dentro de la industria musical internacional y el pasado sábado 9 de mayo se apuntó un nuevo y muy importante logro para su carrera artística al presentarse en el emblemático Coliseo MedPlus de Bogotá durante el gran evento “CLÁSICOS DEL REGGAETON VOL. 2”, compartiendo escenario con importantes leyendas del reggaeton como Ñejo, De La Ghetto, J Álvarez, LuiG 21+, Jory Boy y Ñengo Flow.

WANNA conectó de manera impactante con más de 22.000 personas que corearon y recibieron su música durante una noche histórica para el género urbano en Colombia. Su puesta en escena para este sold out con más de 12 bailarines se convirtió en uno de los momentos destacados del evento, demostrando el crecimiento, la fuerza y la conexión que la artista ha construido con su audiencia a corta edad.

La barranquillera se convierte en una de las artistas colombianas más jóvenes en compartir escenario junto a importantes exponentes puertorriqueños del reggaeton en uno de los recintos más importantes y grandes de Latinoamérica, consolidando así un paso gigante dentro de su proyección internacional y dejando en evidencia el impacto que viene generando dentro de la nueva generación de la música urbana.

El crecimiento de WANNA dentro de la industria ha sido constante. Hace pocas semanas también hizo parte de importantes eventos musicales en Medellín y el Valle del Cauca, compartiendo escenario con reconocidos artistas como Nío García, LuiG 21+, Jowell & Randy y otros importantes representantes del géneros urbano, despertando el interés de productores y medios especializados de la industria musical internacional como Billboard.

Su autenticidad, energía en tarima y conexión con las nuevas audiencias han llevado a WANNA a posicionarse como una de las promesas del género con mayor proyección en Colombia y Latinoamérica.

Su presencia en escenarios de gran formato y el respaldo del público reflejan el inicio de una carrera con visión global y un futuro prometedor dentro de la música urbana. En el mes de mayo lanzará su nuevo single AWBLW, un dancehall con todos los ingredientes para romper las pistas de baile.

El 2026 se proyecta como un año decisivo para WANNA, quien prepara nuevos lanzamientos musicales, colaboraciones y presentaciones que seguirán fortaleciendo su crecimiento artístico y expansión internacional.

WANNA sigue construyendo una historia que apenas comienza, llevando el talento colombiano a escenarios cada vez más grandes y consolidándose como una de las nuevas voces femeninas con mayor impacto y versatilidad dentro de la música urbana.