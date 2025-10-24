Con “Inteligencia Artificial explicada a mi abuelita” Víctor Astudillo quiere desmitificar la IA

El economista con maestría en inteligencia artificial Víctor Astudillo es el autor del libro “Inteligencia Artificial explicada a mi abuelita”, una obra que busca traducir al lenguaje cotidiano la compleja terminología, el manejo y los usos de una herramienta tecnológica que apenas comienza a conocerse, pero que ya despierta tanto fascinación como recelo en todo el mundo.

En diálogo con Caracol Radio, Astudillo explicó que su propósito inicial era enseñarle a su abuelita cómo podía acceder, de manera sencilla, a recetas de cocina, así como obtener sugerencias para jardinería y costura a través de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ese conocimiento podía ampliarse y compartirse con miles de personas interesadas en acercarse a los vericuetos de la IA, incluidos aquellos que aún la ven como una amenaza.

En “Inteligencia Artificial explicada a mi abuelita”, el autor aclara términos que pueden sonar sofisticados, pero que en realidad son más simples de lo que parecen. Conceptos como “algoritmo” o “redes neuronales” son desmenuzados con ejemplos cotidianos, y otros que provienen del inglés son traducidos al español: “aprendizaje profundo” en lugar de deep learning o “aprendizaje automático” en reemplazo de machine learning.

El libro, de 222 páginas, editado y publicado por Ediciones Urano, está estructurado en nueve capítulos que abordan los temas : Introducción a la Inteligencia Artificial, Los fundamentos de la IA, Tipos de Inteligencia Artificial, La IA en la vida cotidiana, IA en la industria y los negocios, Ética y responsabilidad en la IA, Cómo aprender sobre IA sin ser experto, Ingeniería Prompt: cómo hablar con la IA para obtener lo que necesitas y El futuro de la Inteligencia Artificial.

Víctor Astudillo asegura que en el texto responde a preguntas frecuentes, como si la IA podría llegar a rebelarse, tal como muchos temen, o si reemplazará de inmediato a los seres humanos en sus trabajos. Su respuesta es clara: “quien mejor podrá enfrentar y aprovechar la inteligencia artificial será quien aprenda a usarla de la manera más completa posible”.

Durante la Feria del Libro de Cali, el sábado 25 de octubre a las 11:00 de la mañana, Astudillo presentará su obra y ofrecerá un taller práctico en el que los asistentes podrán resolver dudas y plantear inquietudes sobre el tema.

El autor también dedica un apartado a la ingeniería inversa, un campo que busca detectar textos creados por inteligencia artificial. Advierte que incluso ya existen herramientas que “humanizan” esos textos para ocultar su origen. Frente a esto, Astudillo recomienda que los profesores adopten la IA como aliada pedagógica, no como enemiga, especialmente en los procesos de investigación.

Reflexiona además sobre la naturaleza de los cambios tecnológicos a lo largo de la historia: “Cada vez que surge una innovación disruptiva se pierden algunos empleos, pero también se crean otros nuevos”.

En cuanto a la transparencia en el uso de estas herramientas, el autor sostiene que sí se debe informar al consumidor final cuando un producto o texto fue realizado con asistencia de la inteligencia artificial, como un acto de respeto hacia quien lo recibe.

Aunque no pudo realizar la prueba inicial de aprendizaje con su abuelita —por su avanzada edad, superior a los 90 años—, sí lo hizo con su madre, quien supera los 70, también es abuela y, según cuenta, “le fue muy bien”.

“La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a retarnos a ser más humanos”, concluye Víctor Astudillo, con la serenidad de quien entiende que el conocimiento, cuando se comparte con sencillez, puede transformar generaciones.