Cuba Gooding Jr elogia el talento cinematográfico con celulares que se hace en Colombia

Cuba Gooding Jr, ganador del Óscar en 1997, durante su visita a Colombia para el Smartfilm Summit Fest 2025 / Foto cortesía de Juanita Eslava / SSF

Festival de cine

El undécimo Smartfilms Summit Fest, que en 2025 contó, como siempre, con invitados de altos quilates como el actor ganador del premio Óscar en 1997 como mejor actor de reparto, Cuba Gooding Jr., participó en conversatorios, dialogó con los participantes, vio algunos cortometrajes y estuvo en la premiación de los trabajos.

En diálogo con CARACOL RADIO, el actor exaltó el trabajo que Smartfilms hace para promover la cinematografía con celulares. Reconoció que solo hasta que lo invitaron supo que existía este festival. Se mostró sorprendido y emocionado por la cantidad y diversidad de historias.

Recordó que una de sus primeras películas fue “Boyz n the Hood”, que se hizo famosa internacionalmente, de la que “la gente pensaba que se trataba de gangsters o de pandilleros, pero en realidad se trataba de jóvenes contando sus historias, similar a lo que se hace en el Smartfilms”, afirmó Gooding Jr.

Sobre el festival, Cuba Gooding Jr. afirma que es una buena oportunidad para derribar muros y permitir que el mundo vea el talento colombiano. Reconoce que, en cuanto a lo técnico, es normal que se aprecien movimientos de cámara o enfoques amateurs, pero las historias son interesantes por lo universales.

También recordó que en los años 70 hubo un grupo de jóvenes cineastas que hicieron propuestas diferentes y no tenían la atención de los grandes estudios, pero después se convirtieron en los pioneros de grandes cambios. Entre esos jóvenes estaban Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y George Lucas, entre otros.

Sobre el significado que les da a los premios, como el Óscar de 1997, Cuba Gooding Jr. dice que esos reconocimientos dan prestigio, lo que permite tener mayor injerencia entre el público y respeto por parte de todos los relacionados con el cine y las artes.

El actor neoyorquino, nacido en el Bronx, afirmó y enfatizó que regresará a Colombia y no descarta hacer una película en el país. Respondió a las gracias por atender a Caracol Radio con una de las pocas frases que sabe en español: “¡De nada, amigo!”

Smartfilms 2025 entregó 29 galardones y más de 200 millones de pesos al talento de los realizadores de cine y creadores de contenido con celular participantes en la edición 11 del festival colombiano, que este año estuvo en 61 localidades, desde capitales departamentales hasta pequeños municipios, incluida Bogotá. Calculan que más de 13.000 personas asistieron a las actividades.

La ceremonia de premiación fue en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el norte de Bogotá.

Ganadores del Smartfilms 2025

Categoría Profesional DITU : Ángela Sofía Ortega Tovar con el corto Toma 10 .

: con el corto . Categoría Aficionado Sonrident : Ángel Gabriel Dávila Pinchao por Lassen .

: por . Categoría REDvolucionarias : el corto premiado fue Retazos , de María Camila Rueda Pájaro .

: el corto premiado fue , de . Categoría SmarTIC Incluyente : Ana María Garzón Rincón por El Precio del Anhelo .

: por . Categoría ETNIAS : Saimons Reyes Rodríguez ganó con Julia .

: ganó con . Categoría Jóvenes Amigos del Turismo : el corto Pintando Colombia , de Alexandra Sofía .

: el corto , de . Categoría Filminuto Vertical Metro Línea 1 : A un Metro de tus Sueños , de su director Alex Luis Esteban Martínez García .

: , de su director . Categoría Spot Mascotas NutreCAN : Beatriz Eugenia Mejía Mantilla ganó con su corto Lucky Dog .

: ganó con su corto . Categoría Musical Frisby: corto Sonrisas pa Repartir, de Daniela González.

El balance del Smartfilms Summit Fest 2025 reporta que fueron cinco meses de convocatoria y 10 categorías. El festival estimuló la producción de más de 2.800 cortometrajes realizados con dispositivos móviles. La Ruta Magenta capacitó a jóvenes entusiastas con herramientas de realización audiovisual en toda Colombia. El festival se estableció como epicentro de la actividad académica y cinematográfica, atrayendo a más de 3.500 personas a discutir sobre inteligencia artificial dentro de la industria.

Durante el evento, se proyectaron 900 cortometrajes de la selección oficial a lo largo de 90 horas en 10 salas de cine. El componente académico fue de talla internacional, con la participación del aclamado animador, ganador del Premio Goya, Pedro Solís, con un Taller de Animación, y el cineasta ganador del Óscar, Fernando Trueba, con una masterclass (Clase magistral), donde los asistentes recordaron con nostalgia El Olvido que Seremos. Los asistentes también disfrutaron de una inspiradora charla entre el actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. y el reconocido escritor y guionista colombiano Mauricio Navas Talero.